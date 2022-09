Gasleck bei Nord Stream 2 Foto: Danish Defence Command/dpa up-down up-down Energie Schwedischer Experte: Explosionen bei Nord-Stream-Lecks Von dpa | 27.09.2022, 16:40 Uhr

Messstationen in Schweden und Dänemark haben einem Medienbericht zufolge vor dem Entstehen der Nord-Stream-Gaslecks in der Ostsee kräftige Detonationen unter Wasser verzeichnet. Es bestehe kein Zweifel daran, dass es sich um Sprengungen oder Explosionen handele, sagte der Seismologe Björn Lund vom Schwedischen Seismologischen Netzwerk (SNSN) am Dienstag dem schwedischen Rundfunksender SVT.