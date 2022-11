Integrationsbeauftragte der Landesregierung MV, Jana Michael Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down Interview mit der Integrationsbeauftragten der Landesregierung MV Schutz vor Gewalt in Flüchtlingsunterkünften Von Thomas Volgmann | 25.11.2022, 13:14 Uhr

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Stern Buchholz häufen sich Straftaten. Die Polizei musste in den ersten zehn Monaten dieses Jahres bereits zu 90 Soforteinsätzen wegen Schlägereien, Bedrohungen und Notrufmissbräuchen in die Einrichtung. Dort leben etwa 800 Asylbewerber aus mehr als 20 Nationen mit ganz unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft auf engem Raum. Sie warten auf eine Entscheidung zu ihrem Asylantrag und auf die Weiterleitung in kommunale Einrichtungen. Unsere Redaktion sprach mit der Integrationsbeauftragten der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, Jana Michael, über Probleme in der Erstaufnahmeeinrichtung.