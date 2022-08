ARCHIV - Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Covid-19 Schulstart unter Corona-Bedingungen Von dpa | 05.08.2022, 07:43 Uhr

In wenigen Tagen beginnt in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Schule. Auch über dem neuen Schuljahr schwebt das Damoklesschwert der Corona-Pandemie. An den Schutzvorkehrungen soll sich zunächst nichts ändern.