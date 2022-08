ARCHIV - Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Bildung Schulstart nach den Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 15.08.2022, 00:34 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern geht heute für rund 160.200 Schülerinnen und Schüler die Schule wieder los. Erstmals seit Langem startet die Schule - trotz der fortwährenden Corona-Pandemie - ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Masken- oder Testpflicht. Das Schuljahr fange - wie vor Beginn der Pandemie - normal an, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Am Samstag hatten bereits die etwa 15.000 Erstklässer im Nordosten bei den Einschulungsfeiern erstmals Klassenluft geschnuppert.