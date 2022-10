Corona und Schulen Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Schulstart in MV mit unveränderten Corona-Regeln Von dpa | 17.10.2022, 02:02 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Montag (07.30 Uhr) für die rund 160.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen wieder der Unterricht. Ungeachtet gestiegener Infektionszahlen im Land gelten nach Angaben des Bildungsministeriums die schon vor Beginn der Herbstferien gültigen Corona-Schutzmaßnahmen unverändert weiter. Demnach gibt es weiterhin keine Maskenpflicht, Corona-Tests sind nur bei Krankheitssymptomen vorgeschrieben. Auch das bereits zu Jahresbeginn vereinbarte Drei-Phasen-Modell, das unter den Bedingungen der Corona-Pandemie einen durchgehenden Schulbetrieb ermöglichen soll, hat Bestand. Je nach Verfügbarkeit des Lehrerpersonals entscheiden die Schulleitungen, nach welcher Phase Unterricht erteilt wird. Vor Beginn der Herbstferien befand sich nach Angaben des Bildungsministeriums lediglich eine der landesweit rund 500 Schulen in der höchsten Phase 3, in 99 Prozent der Schulen lief der Unterricht weitgehend regulär.