Sozialministerium Schulsozialarbeit wird laut Drese wichtiger Von dpa | 31.05.2023, 14:50 Uhr

Die Schweriner Landesregierung stellt in den kommenden Jahren mehr Geld für Sozialarbeit in Schulen bereit. Das Land unterstütze die Kommunen in den kommenden sieben Jahren mit mehr als 96 Millionen Euro, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Ministerin Stefanie Drese (SPD) sprach von einer deutlichen Steigerung gegenüber der vorherigen Förderperiode.