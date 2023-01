Schulessen Foto: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Härtefallfonds Schulessen: MV für dauerhaft sieben Prozent Mehrwertsteuer Von dpa | 27.01.2023, 17:07 Uhr

Das Essen in Kitas, Schulen und Horten soll nach dem Willen von Mecklenburg-Vorpommerns Landtag dauerhaft mit dem abgesenkten Mehrwertsteuersatz von 7 statt 19 Prozent belegt werden. Die rot-rote Landesregierung wurde am Freitag mehrheitlich verpflichtet, dazu eine Bundesratsinitiative zu starten. Die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie, die auch für Caterer gilt, war 2020 in der Corona-Pandemie eingeführt worden und ist bislang bis Ende 2023 befristet.