Bildung Schulen: Elf Mio. Euro für die Einstellung von IT-Experten Von dpa | 22.12.2022, 12:19 Uhr

Bei den Bemühungen um den Ausbau der vielfach noch unzureichenden digitalen Infrastruktur an den Schulen legen Bund und Land nach. Wie das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte, erhalten kommunale und private Schulträger in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen eines Sonderförderprogramms elf Millionen Euro. Das Geld könne für die Einstellung sogenannter IT-Administratoren verwendet werden. „Diese kümmern sich um die technische Planung, die Installation sowie Pflege der digitalen Infrastruktur und der mobilen Endgeräte und warten die Anlagen und Systeme in einer oder in mehreren Schulen“, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Zudem könnten mit dem Geld auch Weiterbildungslehrgänge finanziert werden.