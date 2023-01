Schülerinnen Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Schule hat nach Weihnachtsferien in MV wieder begonnen Von dpa | 03.01.2023, 14:39 Uhr

Gut erholt sind Lehrer und Schüler nach den Weihnachtsferien ins neue Jahr gestartet. Fast alle Schulen in Mecklenburg-Vorpommern konnten am Dienstag den Unterricht in Präsenz abhalten, teilt das Bildungsministerium mit.