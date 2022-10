Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Schüler finden toten Hund an Haltestelle: Ermittlungen Von dpa | 24.10.2022, 15:07 Uhr

Ein Hundehalter hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein totes Tier an einer Bushaltestelle entsorgt - und muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, fanden Schüler das tote und in eine Plastiktüte eingewickelte Tier am Freitag. Der Vorfall ereignete sich an einer Bushaltestelle der Kleinstadt, wo das Tier in einer Mülltonne lag.