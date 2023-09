Alltagshelden aus MV Guido Klüver: Tausendsassa auf dem Dach Von Claus Oellerking | 08.09.2023, 11:34 Uhr Als Schornsteinfeger natürlich ein Glücksbringer: Guido Klüver Foto: Claus Oellerking up-down up-down

In Goldenstädt fühlt sich der Schornsteinfeger zu Hause – und das heißt auch, dass er sich in die Gemeinschaft einbringt, unter anderem als Feuerwehrmann, Gemeindevertreter, aber auch als Schöffe am Landgericht Schwerin.