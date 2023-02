Proteste in Upahl gegen geplante Flüchtlingsunterkunft Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Interner Brief an Minister Landrat Schomann schildert Asyl-Protest in Gadebusch: „Dann erschießt sie doch“ Von Uwe Reißenweber | 23.02.2023, 15:03 Uhr

Ein Brief des Kreischefs an Innenminister Pegel mit Brisanz. Der Landrat beschreibt schonungslos die gewaltgeschwängerte Situation bei einer Bürgerversammlung in Gadebusch.