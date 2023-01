LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archiv up-down up-down Energie Scholz und Habeck zum Start von LNG-Terminal erwartet Von dpa | 06.01.2023, 12:27 Uhr

Zur offiziellen Inbetriebnahme des Lubminer Terminals für Flüssigerdgas (LNG) am Samstag nächster Woche (14. Januar) werden nach Unternehmensangaben auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie Landwirtschaftsminister Till Backhaus (beide SPD) solle die letzte ausstehende Betriebsgenehmigung an die Betreiber übergeben werden, teilte das Unternehmen Deutsche Regas am Freitag mit. Deutschland setzt beim Ersatz ausbleibender russischer Gaslieferungen unter anderem auf per Schiff geliefertes LNG.