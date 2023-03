Glätte Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Schnee und Glätte: Mehr als 20 Unfälle im Osten von MV Von dpa | 07.03.2023, 07:57 Uhr

Schneefall und überfrorene Nässe haben einige Fahrzeuge im Osten Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag ins Rutschen gebracht. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden am Morgen mehr als 20 Unfälle aufgenommen, bei denen es einige Leichtverletzte gab, vor allem im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. So rutschte im Norden von Neubrandenburg ein Bus gegen eine Ampel. In der Region Neustrelitz kam ein Fahrzeugführer bei Schneeglätte von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Im Auto waren zwei Kinder. Einzelheiten seien noch nicht bekannt.