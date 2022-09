Deutsche Meisterschaft im Fallschirmsport Foto: Frank Hormann/dpa up-down up-down Schwerin Schloss Kulisse für Meisterschaft im Fallschirmspringen Von dpa | 09.09.2022, 12:03 Uhr

Das Schweriner Schloss hat am Freitag den imposanten Hintergrund für die deutschen Meisterschaften im Fallschirmspringen abgegeben. Etwa 30 Springer steuerten in der Disziplin Zielspringen die „Schwimmende Wiese“ vor dem Schloss an, das im Zentrum der Welterbe-Bewerbung der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns steht.