Vorpommern-Greifswald Schlägerei unter Mitgliedern von Motorradclubs Von dpa | 07.06.2022, 13:06 Uhr

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung von Mitgliedern zweier Motorradclubs sind in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) zwei Männer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich die Attacke am Sonntagabend auf dem Marktplatz in Ueckermünde. Laut Polizei sollen drei Männer in Motorradkluft vorgefahren sein, während die anderen am Tisch eines Lokals saßen. Die Angreifer hätten die Männer mit Schlag- und Stichwaffen attackiert und verletzt. Dabei hätten die schwarz gekleideten Gewalttäter ihre Helme aufbehalten.