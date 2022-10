Uniklinik Rostock Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag MV Schlagabtausch um Fachkräftemangel an Unimedizin Rostock Von dpa | 07.10.2022, 10:49 Uhr

Der Fachkräftemangel an der Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik in Rostock hat im Landtag für hitzige Diskussionen gesorgt. Die CDU-Fraktion wirft der Landesregierung vor, zu wenig zu tun: „Der Zustand der dort beklagt wird, ist ja alarmierend“, sagte Daniel Peters (CDU) am Freitag im Landtag in Schwerin. Zum wiederholten Male habe es einen Brandbrief der Beschäftigten gegeben.