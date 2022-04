ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Rostock Schlag gegen mutmaßlichen Drogenhändlerring: Festnahmen Von dpa | 27.04.2022, 18:32 Uhr

Die Polizei hat nach neunmonatigen Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogenhändlerring in Rostock gesprengt. Wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten, wurden sechs Männer in Untersuchungshaft genommen. Die Festnahmen seien am Montag im Zuge umfangreicher Durchsuchungen von Wohnungen und Kleingärten in der Hansestadt erfolgt.