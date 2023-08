Einbruch Schlafender Mann mit Baseballschlägern geschlagen Von dpa | 26.08.2023, 09:08 Uhr Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit roher Gewalt sind Einbrecher in eine Wohnung im Landkreis Vorpommern-Greifswald eingedrungen und haben einen schlafenden Mann schwer verletzt. Die drei maskierten Männer traten in der Nacht auf Samstag die Tür zur Wohnung des 20-Jährigen ein und schlugen mit einem Baseballschläger auf den Schlafenden ein, wie die Polizei mitteilte. Dann bedrohten sie die Freundin des Verletzten und forderten Geld und Drogen, die sie ihnen herausgab. Anschließend flüchteten die Täter aus der Wohnung in Greifswald. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beute der Angreifer beschränkte sich auf einige Gramm Marihuana und einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat etwas beobachtet haben.