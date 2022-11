Polizistin Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Schwerin Schlägerei unter Gruppen: Größerer Polizeieinsatz Von dpa | 11.11.2022, 10:04 Uhr

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Schwerin sind mehrere Männer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, kamen bei dem Vorfall gegen Mitternacht etwa zwölf Funkstreifenwagen mit Besatzungen zum Einsatz. Die Beamten nahmen zwei 26 und 28 Jahre alte Tatverdächtige vorerst fest. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten aneinandergeraten, wobei es auch zum Einsatz von Pfefferspray kam. In der Folge rückte auch die Feuerwehr an, da Brandalarm ausgelöst worden war. Die Ursache sei unklar, die Ermittlungen dauerten noch an.