Randale Schlägerei mit Lokführer in Zug: Bundespolizei ermittelt Von dpa | 26.04.2023, 11:21 Uhr

Eine Fahrkartenkontrolle ist in einem Regionalzug von Wismar nach Rostock mit einer handfesten Schlägerei ausgegangen. Beteiligt waren am Dienstag ein 28-jähriger Mann ohne gültigen Fahrschein, der Kontrolleur und der Triebfahrzeugführer, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte.