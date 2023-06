Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Schläge mit Beil gegen Schulhof-Zaun und | 19.06.2023, 12:23 Uhr Von Thorsten Meier dpa | 19.06.2023, 12:23 Uhr

Ein junger Mann hat am Montagvormittag nach Angaben von Augenzeugen mit einem Beil gegen den Metallzaun einer Förderschule in Ludwigslust geschlagen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Unmittelbar nach Bekanntwerden hätten die alarmierten Beamten in der Nähe der Schule einen 17-jährigen Tatverdächtigen gestellt. Das Beil sei in einem Gebüsch gegenüber dem Schulgelände gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Der Jugendliche, der ersten Erkenntnissen zufolge selbst die Schule besucht haben soll, werde zu dem Vorgang befragt. Für Schüler der Förderschule „Johann-Heinrich Pestalozzi“ Ludwigslust habe nach bisheriger Einschätzung keine akute Gefahr bestanden. Zu einer Evakuierung der Schule sei es nicht gekommen.