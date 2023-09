Schifffahrt Schiff „Mellum“ wird voraussichtlich Ende 2025 übergeben Von dpa | 16.09.2023, 08:51 Uhr | Update vor 4 Min. Die Mellum Foto: picture alliance / Ingo Wagner/dpa/Archivbild up-down up-down

Das neue Mehrzweckschiff „Mellum“ für Notfalleinsätze soll voraussichtlich Ende 2025 an die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) übergeben werden. Ein Neubau des Mehrzweckschiffs „Neuwerk“ soll voraussichtlich Mitte 2026 folgen, wie eine Sprecherin der WSV mitteilte. Die WSV verfügt über vier bundeseigene Mehrzweckschiffe, die bei Notfällen wie Havarien eingesetzt werden können. Als erster Neubau soll im ersten Halbjahr 2025 die „Scharhörn“, die sich im niedersächsischen Lemwerder im Bau befindet, an die WSV übergeben werden. Die „Scharhörn“ und die „Arkona“ sind in der Ostsee stationiert, die „Mellum“ und die „Neuwerk“ in der Nordsee.