Tiere Schafzüchter fordern erneut Abschuss von Wölfen Von dpa | 27.04.2023, 08:34 Uhr

Schaf- und Ziegenhalter in Mecklenburg-Vorpommern haben vor dem „Tag des Wolfes“ die Forderung nach einem konsequenteren Vorgehen gegen die Tiere bekräftigt. Die Schweriner Landesregierung nutze die vom Bundesnaturschutzgesetz gegebenen Möglichkeiten im Fall von Wölfen, die mehrfach Nutztiere reißen, nicht, erklärte die Verbandsvorsitzende Susanne Petersen am Donnerstag. Der „Tag des Wolfes“ wird am 30. April begangen.