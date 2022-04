ARCHIV - Raed Saleh, Landesvorsitzender der SPD Berlin und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild FOTO: Carsten Koall SPD-Landeschef Saleh weist Rücktrittsforderungen an Schwesig zurück Von dpa | 26.04.2022, 16:54 Uhr

Berlins SPD-Fraktions- und Landesparteivorsitzender Raed Saleh hat Rücktrittsforderungen an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zurückgewiesen. Schwesig sei mit überwältigender Mehrheit gewählt worden, sagte Saleh am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei in ihrer Russlandpolitik inzwischen zu einer neuen Bewertung gekommen - „wie wir alle“, so der SPD-Landeschef weiter. „Rücktrittsforderungen sind unbegründet.“