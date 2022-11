Gleich drei Rettungswagen wurden in diesem Monat offenbar in MV sabotiert Foto: Britta Pedersen up-down up-down Radmuttern gelöst Sabotage an drei Rettungswagen in MV gibt der Polizei Rätsel auf Von Thomas Volgmann | 21.11.2022, 15:04 Uhr

In nur drei Wochen wurden an drei Rettungswagen an ganz verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern Radmuttern gelöst. Die Polizei ermittelt.