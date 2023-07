Im Stil von amerikanischen Rennveranstaltungen der 40er und 50er Jahre geht es am Wochenende in Teterow heiß her. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Rust‘n‘Dust Jalopy in Teterow Hamburger, Rock‘n‘Roll und Rennen: Auf dem Bergring Teterow sind die Oldtimer los Von Hans-Jürgen Kowalzik | 28.07.2023, 16:45 Uhr

Eine amerikanische Rennveranstaltung im Stil der 40er- und 50-Jahre mitten in Mecklenburg-Vorpommern? Beim Rust‘n‘Dust Jalopy am Bergring in Teterow gehts an diesem Wochenende heiß her.