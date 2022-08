Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Landkreis Rostock Rund 800.000 Euro Schaden bei Feld- und Waldbränden Von dpa | 04.08.2022, 08:20 Uhr

Bei mehreren Feld- und Waldbränden ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Schaden von mehr als 800.000 Euro entstanden. Wie Polizeisprecher in Neubrandenburg und Rostock am Donnerstag sagten, kam es bei Lohmen (Landkreis Rostock), auf der Insel Usedom und bei Anklam deshalb zu einer Reihe von Feuerwehreinsätzen. Die größten Schäden entstanden bei zwei Feuern auf den Feldern bei Lohmen, wo ein Traktor mit Strohpresse verbrannte sowie nahe Benz auf Usedom, wo ebenfalls ein Traktor mit Anhänger Feuer fing. Dort war der aufragende Aufbau des Hängers mit einer Hochspannungsleitung in Berührung gekommen. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Der Stromversorger musste für mehrere Gemeinden und tausende Einwohner und Urlauber den Strom zeitweise abschalten. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der Schaden wurde auf etwa 400.000 Euro geschätzt.