Corona-Pandemie Rund 7000 von Impfpflicht Betroffene bislang nicht geimpft Von dpa | 06.04.2022, 15:15 Uhr

Mehrere tausend Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sind nicht gegen das Coronavirus geimpft, obwohl sie der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Bis Ende März meldeten 1043 Einrichtungen 6036 Mitarbeiter ohne oder mit unklarem Impfstatus an die Gesundheitsämter, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin am Mittwoch mitteilte.