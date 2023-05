Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Rund 20 Kilometer Kabel aus Solaranlage gestohlen Von dpa | 24.05.2023, 14:49 Uhr

Unbekannte haben eine große Solaranlage in einem Agrarbetrieb in Fahrbinde (Ludwigslust-Parchim) zu großen Teilen demontiert und einen Schaden von knapp 100.000 Euro verursacht. Die Täter stahlen allein rund 20 Kilometer Kupferkabel der Photovoltaikanlage, die auf den Dächern von Schweineställen montiert ist, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Außerdem wurden etliche Solarplatten bei der Demontage von den Tätern zerstört.