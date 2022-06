ARCHIV - Claus Ruhe Madsen, der Oberbürgermeister von Rostock. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild FOTO: Jens Büttner Fahrradtour Rund 170 Teilnehmer bei 26. Hanse-Tour Sonnenschein Von dpa | 22.06.2022, 01:49 Uhr

In Rostock startet am Mittwoch (08.00 Uhr) die 26. Ausgabe der Hanse-Tour Sonnenschein zugunsten krebs- und chronisch kranker Kinder. Es werden rund 170 Teilnehmer erwartet, mit Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) an der Spitze. Die viertägige Fahrradtour beginnt wie stets in der Hansestadt und führt am ersten Tag über Bützow und Schwerin nach Hagenow. Die dortige Kaserne steht für die Übernachtungen während der Tour bereit und ist auch der Startpunkt der drei Tagestouren.