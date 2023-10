Stralsund Rund 100 Menschen bei Solidaritätskundgebung für Israel Von dpa | 18.10.2023, 20:00 Uhr | Update vor 58 Min. Nahostkonflikt - Solidaritätskundgebung mit Israel Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Mit Kerzen und zahlreichen Israel-Flaggen in den Händen haben am Mittwochabend in Stralsund etwa 100 Menschen ihre Solidarität mit Israel bekundet. Die islamistische Terrororganisation Hamas habe mit ihrem Angriff großes Leid über das Land gebracht und neue Gewalt gesät, sagte die Initiatorin der Mahnwache, Friederike Fechner. Sie zeigte sich tief betroffen von der Zahl der Toten. Auch wenn die Vorzeichen dafür im Moment alles andere als gut seien, so dürfe die Hoffnung auf eine konstruktive Lösung des Konflikts und Frieden in der Region nicht aufgegeben werden, mahnte sie.