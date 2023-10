Ermittlungen Ruhestörer tritt Nachbarn mit Morgenstern entgegen Von dpa | 13.10.2023, 17:03 Uhr | Update vor 13 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Ruhestörer ist in Wittenhagen (Vorpommern-Rügen) seinen Nachbarn mit einem Morgenstern entgegengetreten. Nach ersten Erkenntnissen soll lauter Bass aus der Wohnung des 39-Jährigen gedrungen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachbarn hätten das Gespräch mit dem Mann gesucht. Dieser habe ihnen augenscheinlich alkoholisiert die Tür geöffnet und habe dabei einen Morgenstern in der Hand gehalten - eine Art Keule mit einer an einer Kette hängenden Metallkugel. Auch nach dem Austausch habe der Lärm weiter angehalten.