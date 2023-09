Arbeitsurlaub Rügener „Workation“-Anbieter expandiert bis Mallorca Von dpa | 25.09.2023, 14:55 Uhr | Update vor 13 Min. Sommerurlaub Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit Orten zum Arbeiten, aber auch zum Urlaub machen expandiert das Unternehmen Project Bay von der Insel Rügen zusammen mit der Rostocker Hotelgruppe Arcona an die Nordsee, bis in die Alpen und nach Mallorca. Dazu sollen Kunden an Arcona-Hotelstandorten in speziell ausgestatten Räumlichkeiten arbeiten können, aber auch Angebote der Hotels an den Urlaubsorten nutzen können, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.