Für den Bau der Anbindungspipeline des umstrittenen Rügener Flüssigerdgas (LNG)-Terminals wird am Sonntag die Ankunft des Verlegeschiffs unweit des Lubminer Industriehafens erwartet. Vor Lubmin soll in Kürze die Verlegung der Pipeline beginnen. Die „Castoro 10“ war vor rund einer Woche an Rügens Küste angekommen und danach vorbereitet worden.

Laut Gasnetzbetreiber Gascade sollen nach der Ankunft im Greifswalder Bodden weitere Vorbereitungen erfolgen. Dann solle ein Leitungsstück durch einen bereits fertig gestellten sogenannten Mikrotunnel am Anlandepunkt in Lubmin eingezogen werden. Voraussichtlich ab der zweiten Wochenhälfte sollen dann die eigentlichen Verlegearbeiten durch den Bodden beginnen.