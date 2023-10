Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, startet das Teilnehmerfeld in den jeweiligen Distanzen von der Mahnkeschen Wiese in Stralsund nun zu folgenden Zeiten: 10.30 Uhr (Marathon), 10.45 Uhr (Halbmarathon), 11.05 Uhr (Kinderlauf), 11.45 Uhr (Zehn-Kilometer-Lauf), 13.00 Uhr (Sechs-Kilometer-Lauf), 14.15 Uhr (Zehn-Kilometer-Walking) und 14.30 Uhr (Sechs-Kilometer-Walking).



Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat bis Samstagmittag eine Sturmflutwarnung für die Ostseeküste ausgegeben. Die für Freitagabend auf dem Veranstaltungsgelände geplante Pasta-Party mit Tombola müsse wegen des zu erwartenden Wetters ausfallen, so die Stadtverwaltung.



Die Rügenbrücke ist am Samstag wegen des Marathons ab 9.15 Uhr bis etwa 16.00 Uhr in beiden Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Während dieser Zeit erfolgt die Verkehrsführung von und nach Rügen über den alten Rügendamm.