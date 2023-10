Wetter Rügenbrücken-Marathon abgesagt: Halbmarathon findet statt Von dpa | 20.10.2023, 12:14 Uhr | Update vor 8 Min. Sturmflut an der Ostseeküste erwartet Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Wegen des Sturmtiefs über der Ostsee ist der Marathon-Wettbewerb beim Sparkassen Rügenbrücken-Marathon in Stralsund am Samstag abgesagt worden. Die Marathon-Strecke sei schon jetzt nicht belaufbar, teilten die Veranstalter am Freitag auf ihrer offiziellen Facebook-Seite mit. Bei dem erwarteten Regen gehe man nicht davon aus, dass sich die Lage bessern werde. „Eure Sicherheit liegt uns am Herzen, daher können wir euch nicht auf die Strecke schicken“, hieß es.