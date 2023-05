Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Rowdy auf Quad schlägt Autofahrer und flüchtet vor Polizei Von dpa | 20.05.2023, 09:03 Uhr

Ein betrunkener Quad-Fahrer hat die Polizei in Rostock auf Trab gehalten und insgesamt zehn Strafanzeigen für sein Fehlverhalten kassiert. Zuerst verletzte er am Freitagabend einen Mann bei einem Handgemenge im Ortsteil Toitenwinkel, als dieser den berauschten 27-Jährigen am Losfahren hindern wollte, wie die Polizei mitteilte. Danach bremste er mit dem Quad auf dem Weg nach Gehlsdorf ein Auto aus, lief zu dem Wagen und schlug dem Fahrer durch das geöffnete Fenster mehrere Male ins Gesicht.