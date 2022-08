ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Vorpommern-Greifswald Rotte Wildschweine kreuzt die Straße: Auto landet im Graben Von dpa | 17.08.2022, 09:47 Uhr

Ein junger Mann ist mit seinem Auto in Vorpommern einer Rotte Wildschweine ausgewichen und dabei von der Straße abgekommen. Er blieb unverletzt, am Wagen entstand jedoch Totalschaden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der 22-jährige Mann fuhr am Dienstagabend auf der Bundesstraße 109 westlich von Greifswald, als die Wildschweine plötzlich die Fahrbahn kreuzten. Beim Bremsen geriet das Auto nach rechts und landete in einem Graben.