Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Rote Ampel zu spät gesehen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall Von dpa | 28.04.2023, 05:39 Uhr

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) verletzt worden. Ein 38-Jähriger sah am Donnerstag eine rote Ampel zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den vor ihm haltenden Wagen auf, wie die Polizei berichtete. Dieser stieß wiederum gegen ein drittes Fahrzeug, das auf ein viertes geschoben wurde. Der 38-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zwei Menschen in den beteiligten Autos verletzten sich leicht.