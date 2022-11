Grünen-Abgeordneter Hannes Damm Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Energiewende Rot-rotes Heizungsprogramm für MV zündet nicht Von Uwe Reißenweber | 10.11.2022, 16:13 Uhr

Zehn Millionen Euro für die Umrüstung alter Heizungsanlagen in MV waren in Aussicht gestellt. Doch offenbar war es nur so `ne Idee von SPD und Linke.