Tiere Rostocker Zoo hofft 2024 auf Rote Pandas Von dpa | 19.06.2023, 11:11 Uhr

Das neue Gehege im Rostocker Zoo ist fast fertig, doch die Roten Pandas werden frühestens im kommenden Jahr in die Hansestadt kommen. Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) gab es zwar Nachwuchs bei der seltenen asiatischen Art von Katzenbären, aber noch nicht ausreichend, so dass nun auch nach Rostock Jungtiere abgegeben werden können. „Wir warten nun, bis wir an der Reihe sind, und wir hoffen sehr, dass dies 2024 sein wird“, sagte eine Zoo-Sprecherin.