Rostocker Seehunde beziehen Ausweichquartier Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild Marine Science Center Rostocker Seehunde beziehen Ausweichquartier Von dpa | 22.12.2022, 12:37 Uhr

Kurz vor dem Weihnachtsfest haben die letzten drei Seehunde aus dem Rostocker Zoo wegen anstehender Bauarbeiten ihr Becken verlassen und sind in ein Übergangsquartier gezogen. Wie die Zooverwaltung am Donnerstag mitteilte, sind die 34 Jahre alte Susi, der 21-jährige Gizmo und der erst einjährige Sammy nun im Marine Science Center im Yachthafen Hohe Düne in der Hansestadt untergebracht. Die Rückkehr ist nach der Fertigstellung der neuen Robbenanlage des Zoos im Sommer 2024 vorgesehen.