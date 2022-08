Düngergabe und Futterration per App vom Sofa aus: Rostocker Fraunhofer-Forschungsprojekt soll E-Farming in MV voranbringen. FOTO: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Smart Farming in MV Rostocker Forscher bringen künstliche Intelligenz auf den Bauernhof Von Torsten Roth | 17.08.2022, 15:47 Uhr

Roboter zur Unkrautbekämpfung, Sensoren zur Pflanzenüberwachung: In MV ziehen digitale Helfer in Ställe und auf Felder. Welche Pläne es gibt – und was schon Realität ist.