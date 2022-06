ARCHIV - Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) im Rathaus. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Oberbürgermeister Rostocker Bund: Madsen war „toller Außenminister“ Von dpa | 24.06.2022, 12:30 Uhr

Der sich abzeichnende Wechsel des Rostocker Oberbürgermeisters als Wirtschaftsminister nach Schleswig-Holstein böte aus Sicht Sybille Bachmanns vom Rostocker Bund die Möglichkeit eines Neustarts in der Hansestadt. „Wir hätten dann in Rostock zugleich auch die Chance auf eine Neubesetzung der Stelle und Neustrukturierung der Arbeit“, sagte das Bürgerschaftsmitglied am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Rostocker Bund ist eine Fraktion in der Bürgerschaft der Stadt.