Rostock will Deutsch-Amerikanisches Institut aufbauen Von dpa | 23.06.2022, 18:14 Uhr

In Rostock soll ein Deutsch-Amerikanisches Institut entstehen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben am Donnerstag der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), der Generalkonsul der USA in Hamburg, Darion Akins, sowie der Rektor der Universität Rostock, Wolfgang Schareck, unterzeichnet.