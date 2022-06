ARCHIV - Das Rathaus am Neuen Markt. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Politik Rostock vor Wahlkampf und Neuwahl des Oberbürgermeisters Von dpa | 28.06.2022, 06:59 Uhr

Damit hat in Rostock niemand gerechnet: Nicht erst 2026 steht die Neuwahl des Oberbürgermeisters an, bereits in fünf Monaten werden die Bürger erneut zur Wahlurne gerufen.