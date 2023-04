Heiko Geue Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Bauvorhaben „Rostock Plan“: Hansestadt und Landesregierung im Austausch Von dpa | 20.04.2023, 18:35 Uhr

Spitzenvertreter der Stadt Rostock und der Landesregierung haben bei einem Treffen in Schwerin anstehende Großprojekte in der Hansestadt besprochen. Dabei ging es um Bauvorhaben mit Gesamtinvestitionen in dreistelliger Millionenhöhe, die zum Teil bereits im Rahmen der von Rostock abgesagten Bundesgartenschau geplant waren. Auf der Liste stehen unter anderem eine Fußgängerbrücke über die Warnow, das WarnowQuartier und weitere Projekte im Stadthafen.