Ermittlungen Rohre ragen in Gegenverkehr: Unfall-Verursacher flüchtig Von dpa | 22.01.2023, 19:02 Uhr

Die Polizei in Vorpommern fahndet nach einem Lkw-Fahrer, dessen Rohr-Ladung in den Gegenverkehr geragt und so einen Auffahrunfall verursacht haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurde dabei eine Autofahrerin schwer verletzt. Zwei Autos seien stark beschädigt worden. Nach bisherigen Ermittlungen war der Pritschen-Lastwagen am Freitag mit mehreren etwa sechs Meter langen Rohren auf der B194 bei Negast unterwegs.