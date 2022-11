Foto: Volker Bohlmann City verabschiedete sich in Schwerin von 4500 Fans Wirklich zum letzten Mal „Am Fenster“? Von Holger Kankel | 27.11.2022, 00:16 Uhr

Eine Rocklegende auf der „Letzten Runde“. So heißt das neueste Album der Rockband „CITY“ und auch die aktuelle Tournee der Berliner Kultgruppe, die am 26. November auch in der Schweriner Sport- und Kongresshalle Station machte. 4500 begeisterte Fans feierten CITY vom ersten bis zum letzten Titel und wurden weder von den neuen Songs enttäuscht noch mussten sie auf Klassiker und Hits wie „Casablanca“, „Wand an Wand“ und natürlich den Jahrhunderthit „Am Fenster“ verzichten.